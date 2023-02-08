МИД РФ: Россия навсегда закрыла въезд в страну для 77 американцев

В российском МИДе сообщили, что въезд в России на постоянной основе закрыт для 77 граждан США.

8 февраля Министерство иностранных дел Российской Федерации в официальном Telegram-канале сообщило о том, что в ответ на расширение Вашингтоном списка россиян, против которых вводятся персональные санкционные ограничения, въезд в Россию закрывается на постоянной основе для 77 граждан Соединённых Штатов.

В данный санкционный список вошли губернаторы всех штатов, главы ряда ведомств, сотрудники компаний, накачивающих киевский режим вооружением, а также члены их семей.

«Любые враждебные действия против России, включая раскручивание санкционной спирали, получат отпор и ударят бумерангом по самим США», – подчеркнули в российском внешнеполитическом ведомстве.