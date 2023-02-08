11 веских причин, чтобы отказаться от переезда в Австралию
Жизнь в Австралии для многих ассоциируется с экзотикой, морем, солнцем, пляжами, серфингом, красивыми пейзажами. Но не все так радужно на самом деле, так что не надо спешить с переездом на ПМЖ.
Несколько неприятных фактов об Австралии из реального опыта эмигрантов.
Факт 1-й
Мало жилых городов, все они на побережье, центральная часть - это пустоши, где до ближнего жилья могут быть десятки километров.
Факт 2-й
Аренда жилья очень дорогая, купить квартиру с обычными доходами просто невозможно.
Факт 3-й
Коммуналка очень дорогая. Нет центрального отопления, зимой влажно и сыро, потому что близко океан. Обогревать себя в это время своими силами - это затратно.
Факт 4-й
Местные жители часто недолюбливают приезжих. Здесь запросто можно столкнуться с национализмом и ксенофобией.
Факт 5-й
Страна удалена от всего мира, билеты в другие страны очень дорогие, самый короткий перелет занимает десять часов.
Факт 6-й
Расстояния в стране огромные, но с общественным транспортом большие проблемы - его почти нет, и он очень дорогой. Здесь у каждой семьи по несколько машин. Жить без них просто невозможно. А купить при переезде машину сразу вряд ли получится.
Факт 7-й
Здесь чаще всего болеют раком, а именно - меланомой. И все из-за высокой солнечной активности. Люди из северных широт со светлой кожей в повышенной зоне риска.
Факт 8-й
Иногда здесь бывают засухи, тогда с водой начинаются проблемы и ее использование ограничивают на государственном уровне. Мытье, стирка, уход за машиной становятся большой проблемой.
Факт 9-й
Кошку с собой брать в Австралию нельзя, они уничтожают мелких уникальных животных, которые водятся только в этой стране.
Факт 10-й
Здесь каждый сам за себя и со своими проблемами разбирается самостоятельно. Люди не привыкли вмешиваться в чужие дела. По таким законам живут местные, помощи от которых дождаться очень сложно. Попал в беду - выкручивайся сам.
Факт 11-й
Очень много опасных насекомых и змей, которые любят проникать в людские жилища.
Опубликовано: Храмова Оксана