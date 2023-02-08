Посол России Владимир Липаев выехал из Эстонии
Посол России Владимир Липаев покинул Эстонию согласно требованиям, выдвинутым Министерством иностранных дел этой страны.
Как сообщает РИА Новости, РФ сократила численность дипломатических работников в посольстве до 8 человек. До этого в эстонском представительстве работал 21 дипломат.
Количество обслуживающего персонала сокращено до 15 человек.
В эстонском внешнеполитическом ведомстве заявили, что сокращение вызвано целью сравнять численность работников представительств России и Эстонии.
Ранее Министерство внутренних дел России сообщило о понижении уровня дипломатических российско-эстонских отношений. Теперь интересы Таллина в Москве будет представлять не посол, а временный поверенный в делах.
Посол Эстонии также покинул Россию 7 февраля.
Опубликовано: Наталья Замечалова