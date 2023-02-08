Немецкие врачи пытаются обратить смерть вспять и воскресить людей

Компания под названием Tomorrow Biostasis сосредоточена на криоконсервации людей в надежде, что это в конечном итоге поможет обратить смерть вспять.

Эмиль Кендзиорра, соучредитель Tomorrow Biostasis, стартапа по криоконсервации, базирующегося в Германии, работает над запуском первой в Европе криогенной компании (в Соединенных Штатах их уже несколько).

Как только кто-то умирает, компания немедленно реагирует, чтобы сохранить тело и / или мозг человека в состоянии стазиса.

Затем, как только появятся будущие достижения, компания вылечит и устранит первоначальную причину смерти человека и вернет его из мертвых, чтобы продлить жизнь.

Кендзиорра говорит, что в его компании “около 10 человек” уже подверглись криоконсервации в учебных целях, и еще сотни находятся в списке ожидания.

Типичным клиентам в среднем 36 лет, и они, как правило, работают в сфере технологий.

Многие из этих людей просто хотят сохранить свой мозг, думая, что их будущие "я" могут предпочесть новое тело, напечатанное на 3D-принтере ... или, может быть, даже не тело вообще.

Когда тела перевозят в Рафц в Швейцарии для длительного хранения в Европейском фонде компании — технически этот процесс считается научным донорством — их охлаждают до -196 градусов по Цельсию и помещают в изолированный резервуар с жидким азотом для сохранения.

Ожидание прогресса в медицине до такой степени, что она сможет обратить вспять причину смерти, не единственное препятствие во всей этой концепции криоконсервации.

Остается небольшая проблема: никто не знает, как на самом деле оживить мертвого криоконсервированного человека.

Конечно, можно заморозить мозг, чтобы сохранить клетки и ткани, но вернуть ранее мертвый мозг к жизни с нормальной функцией и памятью — это пока в нашем мире невозможно.

И это только большие вопросы. Есть также множество мелких проблем, например, кто будет принимать решение о возрождении и о выборе времени воскрешения.