Постпред России при ООН Василий Небензя рассказал о нюансах будущих мирных договорённостей между Москвой и Киевом.

Вечером 8 февраля постоянный представитель России при Организации Объединённых наций Василий Небензя публично заявил, что подписание мирного договора между администрациями Киева и Москвы станет возможно лишь при условиях, что все угрозы для российской государственности на территории Украины будут ликвидированы.

По мнению Небензи, правительство России сделает всё возможное, чтобы в Украине больше не ущемляли русскоязычное население и носителей русской культуры.