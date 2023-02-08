В Харьковской, Полтавской, Днепропетровской областях объявлена воздушная тревога

Украинские СМИ сообщили, что на территории Харьковской, Полтавской, Днепропетровской областей объявлена воздушная тревога.

В среду поздно вечером, 8 февраля 2023 года, украинское интернет-издание «Страна» сообщило о том, что в Харьковской, Полтавской, Днепропетровской областях звучит сирена воздушной тревоги.

На данный момент официальной информации о возможных «прилётах» в восточной части Украины, где объявлена воздушная тревога из-за ракетной угрозы, нет.