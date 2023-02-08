ООН: невозможно проверить информацию о причастности США к подрыву «Северных потоков»
2023-02-08 21:04
Заместитель представителя генсекретаря ООН Фархан Хак заявил, что организация не может проверить информацию о причастности США к взрывам на «Северных потоках».
Ранее американский журналист Сеймур Херш опубликовал результаты расследования, согласно которым ответственность за подрыв газопроводов несут США.
По сведениям журналиста, Соединенные Штаты использовали для подрыва «Северных потоков» водолазов-подводников.
Эту информацию уже опроверг официальный представитель Пентагона Гаррон Гэрн.
Опубликовано: Светлана Репина