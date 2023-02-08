В Калифорнии на автодорогах массово гибнут горные львы

Центр дорожной экологии Калифорнийского университета сообщает, что в последнее время на автомагистралях Калифорнии гибнет 1-2 горных льва в неделю.

Такие темпы гибели животных из-за автомобилей становятся реальной угрозой для их генофонда.

За восемь лет на государственных автомагистралях Калифорнии погибло 535 горных львов, и популяция пум постепенно сокращается.

В апреле прошлого года над шоссе 101 неподалеку от Лос-Анджелеса начали строить самый крупный в мире путепровод для животных.