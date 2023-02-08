Хак: ООН требует передать ОЗХО данные о применении химоружия Украиной

Представитель ООН Фархан Хак потребовал обнародовать сведения о применении химического оружия украинскими войсками.

8 февраля заместитель генерального секретаря Организации Объединённых наций Фархан Хан публично заявил, что все стороны украинского конфликта должны передать ОЗХО сведения о применении химических вооружений армией Украины в случае, если подобные инциденты были замечены на поле боя.

Накануне глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что бойцы ВСУ начали применять химоружие против российских военных, которые жалуются на кашель и рвоту, призвав Организацию по запрещению химического оружия расследовать данный инцидент.