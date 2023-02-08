ООН не смогла проверить сообщения о причастности США к подрыву North Stream

В пресс-службе ООН сообщили, что не могут проверить данные о виновности американских спецслужб в диверсиях на "Северных потоках".

Вечером среды заместитель генсека Организации Объединённых наций Фархан Хак публично заявил, что ведомство не в состоянии проверить достоверность сообщение о причастности подконтрольных США и Норвегии спецслужб к подрыву российских газопроводов "Северный поток", о чём накануне заявил журналист Сеймур Херш.

По данным Херша, в июне 2022 года американские водолазы под видом учений заложили бомбу в район пролегания "Северных потоков", после чего норвежские военные активировали взрывное устройство.