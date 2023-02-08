Сноуден оценил новость о причастности США к подрыву «Северных потоков»

Бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден прокомментировал расследование журналиста Сеймура Херша об отношении США ко взрывам газопроводов North Stream.

Эдвард Сноуден утверждает, что американское правительство снова отрицает свою причастность к диверсии на "Северных потоков" после публикации материалов расследования Сеймура Херша, который ранее получил Пулитцеровскую премию за свою деятельность.

Сноуден напомнил, что ранее Вашингтон отрицал факт массовой слежки за американскими гражданами, однако данная информация оказалась правдой.

Накануне журналист Херш сообщил, что летом 2022 года американские спецагенты заложили взрывчатку под газопроводами "Северный поток" по поручению Джо Байдена, после чего бомбу привели в действие военные Норвегии.