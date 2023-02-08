Посольство РФ в Британии: Москва найдет ответ на любые недружественные шаги Лондона
2023-02-08 21:44
Посольство России в Британии заявило, что Москва найдёт ответы на любые недружественные шаги со стороны Лондона.
8 февраля информационное агентство «РИА Новости» сообщило о том, что посольство Российской Федерации в Великобритании предупредило официальный Лондон о последствиях совершения недружественных шагов после публикации Wall Street Journal о возможной поставке Соединённым Королевством истребителей киевскому режиму.
«Россия найдет, чем ответить на любые недружественные шаги британской стороны», — заявила российская дипмиссия.
Посольство отметило, что британские истребители, если всё же будут поставлены на Украину, начнут применяться в авианалётах по жилым кварталам новых субъектов Российской Федерации.
Опубликовано: Диана Мудреченко