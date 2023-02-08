Посольство России в Британии заявило, что Москва найдёт ответы на любые недружественные шаги со стороны Лондона.

8 февраля информационное агентство «РИА Новости» сообщило о том, что посольство Российской Федерации в Великобритании предупредило официальный Лондон о последствиях совершения недружественных шагов после публикации Wall Street Journal о возможной поставке Соединённым Королевством истребителей киевскому режиму.

«Россия найдет, чем ответить на любые недружественные шаги британской стороны», — заявила российская дипмиссия.

Посольство отметило, что британские истребители, если всё же будут поставлены на Украину, начнут применяться в авианалётах по жилым кварталам новых субъектов Российской Федерации.