Посольство России: передача Британией истребителей Украине повлечет последствия для всего мира
2023-02-08 21:51
Военно-политические последствия затронут весь мир, если Великобритания решится на поставки Киеву истребителей, заявило диппредставительство РФ в этой стране.
В заявлении, которое цитирует ТАСС, в частности, говорится, что именно Лондон будет виноват в очередном витке эскалации, если передача истребителей состоится.
Ответственность за последствия такого шага для Европы и всего мира также будет на совести Британии.
«Российская Федерация знает, чем ответить на такие шаги недружественного характера», - заявили в посольстве.
Опубликовано: Наталья Замечалова