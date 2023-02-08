Посольство России: передача Британией истребителей Украине повлечет последствия для всего мира

Военно-политические последствия затронут весь мир, если Великобритания решится на поставки Киеву истребителей, заявило диппредставительство РФ в этой стране.

В заявлении, которое цитирует ТАСС, в частности, говорится, что именно Лондон будет виноват в очередном витке эскалации, если передача истребителей состоится.

Ответственность за последствия такого шага для Европы и всего мира также будет на совести Британии.

«Российская Федерация знает, чем ответить на такие шаги недружественного характера», - заявили в посольстве.