Белый дом: китайские аэростаты-разведчики летают над пятью континентами

Официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что Китая использует разведывательные зонды над пятью континентами.

По ее словам, за последние несколько лет китайские аэростаты видели над несколькими государствами.

Она уточнила, что у Китая есть целый флот таких аэростатов, которые используются для ведения разведки.

Она также подчеркнула, что подобными действиями КНР нарушает самостоятельность и независимость других стран.