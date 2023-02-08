Белый дом: китайские аэростаты-разведчики летают над пятью континентами
2023-02-08 21:56
Официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что Китая использует разведывательные зонды над пятью континентами.
По ее словам, за последние несколько лет китайские аэростаты видели над несколькими государствами.
Она уточнила, что у Китая есть целый флот таких аэростатов, которые используются для ведения разведки.
Она также подчеркнула, что подобными действиями КНР нарушает самостоятельность и независимость других стран.
Опубликовано: Светлана Репина