Посольство РФ: в случае поставок истребителей на Украину «кровавая жатва» будет на совести Лондона

Посольство России в Великобритании опубликовало официальное заявление, указав на последствия поставок истребителей на Украину.

В заявлении сказано, что такие действия британских властей приведут к военным и политическим последствиям для всего мира.

В посольстве отметили, что в этом случае «кровавая жатва» нового витка эскалации будет на совести Лондона.

Там также подчеркнули, что российская сторона сможет ответить на любые недружественные действия.