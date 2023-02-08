Посольство РФ: в случае поставок истребителей на Украину «кровавая жатва» будет на совести Лондона
2023-02-08 22:13
Посольство России в Великобритании опубликовало официальное заявление, указав на последствия поставок истребителей на Украину.
В заявлении сказано, что такие действия британских властей приведут к военным и политическим последствиям для всего мира.
В посольстве отметили, что в этом случае «кровавая жатва» нового витка эскалации будет на совести Лондона.
Там также подчеркнули, что российская сторона сможет ответить на любые недружественные действия.
Опубликовано: Светлана Репина