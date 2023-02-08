Медведев: выступление Уотерса в ООН снесло стену лжи, возведённую Западом

Дмитрий Медведев оценил выступление основателя группы Pink Floyd Роджера Уотерса на Совете безопасности ООН, которое было посвящено событиям в Украине.

Экс-президент России Дмитрий Медведев утверждает, что доклад музыканта Pink Floyd Роджера Уотерса на Совете безопасности Организации Объединённых наций "сносит стену лжи", которую западные государства возводили, пытаясь скрыть подлинную информацию о причинах начала российской спецоперации в Украине.

По мнению Уотерса, западные страны годами провоцировали Россию начать СВО в Украине, накачивая подразделения ВСУ поставками оружия. Также Роджер Уотерс призвал Владимира Путина, Джо Байдена и Владимира Зеленского начать мирные переговоры.