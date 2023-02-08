Читателей Daily Mail возмутило выступление Зеленского в парламенте Великобритании
2023-02-08 22:48
Читатели Daily Mail раскритиковали Владимира Зеленского за его выступление в британском парламенте.
Возмущение вызвала, например, армейская одежда украинского президента. По мнению читателей издания, она не улучшает имидж Зеленского.
При этом читатели не сомневаются, что Великобритания продолжит предоставлять Украине военную помощь и считают это решенным вопросом.
Одновременно они отмечают, что это не британский конфликт, и Лондону не стоило в него вмешиваться, а также тратить на это деньги налогоплательщиков.
Опубликовано: Светлана Репина