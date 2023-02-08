Генсек НАТО Столтенберг: из-за усиления ВС Китая в Азии может начаться конфликт
2023-02-08 23:06
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что в Азии может начаться конфликт, подобный украинскому.
По его словам, это связано с быстрым наращиванием вооруженных сил Китая, который внимательно следит за ситуацией на Украине и делает выводы.
Столтенберг уточнил, что Китай усиливает свои ядерные возможности, пытается установить контроль над Южно-Китайским морем и угрожает Тайваню.
Ранее сообщалось, что Тайвань провел испытания крылатой ракеты, которая может долететь до Китая.
Опубликовано: Светлана Репина
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Храмова Оксана
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