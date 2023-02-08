Генсек НАТО Столтенберг: из-за усиления ВС Китая в Азии может начаться конфликт

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что в Азии может начаться конфликт, подобный украинскому.

По его словам, это связано с быстрым наращиванием вооруженных сил Китая, который внимательно следит за ситуацией на Украине и делает выводы.

Столтенберг уточнил, что Китай усиливает свои ядерные возможности, пытается установить контроль над Южно-Китайским морем и угрожает Тайваню.

Ранее сообщалось, что Тайвань провел испытания крылатой ракеты, которая может долететь до Китая.