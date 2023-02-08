Небензя: Россия сумеет навсегда исключить любые угрозы от Украины
2023-02-08 23:10
Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что РФ примет меры по устранению любых угроз от Украины навсегда.
Он уточнил, что Россия прекратит героизацию нацизма и сделает так, чтобы с Украине не исходили угрозы русскому языку и культуре.
Небензя отметил, что угрозы с территории Украины больше никогда не будут исходить и в адрес союзников России.
Ранее российский постпред при ООН заявил, что Украина не сможет сама по себе победить в конфликте.
Опубликовано: Светлана Репина
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Храмова Оксана
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