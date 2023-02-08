Небензя: Россия сумеет навсегда исключить любые угрозы от Украины

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что РФ примет меры по устранению любых угроз от Украины навсегда.

Он уточнил, что Россия прекратит героизацию нацизма и сделает так, чтобы с Украине не исходили угрозы русскому языку и культуре.

Небензя отметил, что угрозы с территории Украины больше никогда не будут исходить и в адрес союзников России.

Ранее российский постпред при ООН заявил, что Украина не сможет сама по себе победить в конфликте.