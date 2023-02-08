Издание dikGAZETE: землетрясение в Турции устроили США в рамках проекта HAARP
2023-02-08 23:16
Издание dikGAZETE пишет, что землетрясение в Турции устроили США в рамках своего проекта HAARP.
Этот проект реализуется на Аляске, он основан на методе высокоэнергетической передачи при электромагнитном излучении низкой частоты.
В качестве доказательств журналисты указывают на прибытие американского военного корабля в Стамбул накануне стихийного бедствия.
Кроме того, в конце января Соединенные Штаты закрыли свои консульства в Турции. Авторы материала считают, что все это нельзя списать на совпадения.
Опубликовано: Светлана Репина
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Храмова Оксана
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