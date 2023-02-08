Силы ПВО уничтожили несколько беспилотников около Бердянска
В Запорожской области силами противовоздушной обороны РФ вечером 8 февраля было сбито несколько БПЛА, сообщили в администрации.
По данным РИА Новости, это были разведывательные аппараты. Они были сбиты в воздухе под Бердянском.
Около 21 часа расчеты ПВО засекли и уничтожили несколько БПЛА. По предварительным оценкам, это беспилотники использовались в целях разведки.
В сообщении, размещенном в Телеграм-канале местной администрации говорится, что жертв и разрушений в результате инцидента нет.
Местные СМИ сообщают, что очевидцы рассказывают о 3-х или 4-х взрывах, звук от которых был слышен в центре Бердянска.
Опубликовано: Наталья Замечалова
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Храмова Оксана
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