Силы ПВО уничтожили несколько беспилотников около Бердянска

В Запорожской области силами противовоздушной обороны РФ вечером 8 февраля было сбито несколько БПЛА, сообщили в администрации.

По данным РИА Новости, это были разведывательные аппараты. Они были сбиты в воздухе под Бердянском.

Около 21 часа расчеты ПВО засекли и уничтожили несколько БПЛА. По предварительным оценкам, это беспилотники использовались в целях разведки.

В сообщении, размещенном в Телеграм-канале местной администрации говорится, что жертв и разрушений в результате инцидента нет.

Местные СМИ сообщают, что очевидцы рассказывают о 3-х или 4-х взрывах, звук от которых был слышен в центре Бердянска.