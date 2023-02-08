Джоан Риверс: По некоторым данным актриса колдовала над внешним видом более 700 раз
Вам поможет прийти в норму тот факт, что в это число включены не только пластические операции, но и косметологические коррекции.
Джоан Риверс до и после пластики. Foto by Adobe Stock.
Блефаропластика, лифтинг бровей, неоднократная ринопластика, несколько подтяжек лица, пластика подбородка, маммопластика, коррекция ягодиц, обширная инъекционная косметология, в частности ботокс.
В общем она сделала практически все.
Но многократное вмешательство во внешний вид не осталось бесследным, например после нескольких коррекций носа, его спинка истончилась, изменилась форма кончика носа, и в целом лицо актрисы стало выглядеть неестественным.
Опубликовано: Марта Фролова
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Храмова Оксана
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