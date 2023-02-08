Синди Джексон Обычная американка, которая прославилась в звании «Живая Барби»

Неожиданно для себя, попала в книгу рекордов Гиннеса 2005 г. Причиной стали на тот момент 47 проведенных пластических операций (сейчас их уже несколько больше), не считая косметологических процедур.

В числе сделанных коррекций: изменение фигуры, формы носа, блефаропластика, коррекция скул, липосакция, омолаживающие коррекции, в том числе омоложение волос и кожи ладоней.

Сейчас визуально ее возраст определить очень сложно, хотя женщине уже за 60.

Сама Синди Джексон не сильно обрадовалась своему присутствию в книге рекордов и хотела, чтобы кто-то забрал ее место.

Тем не менее от коррекций Синди не отказалась, но больше их не афишировала. К слову успешным она считала исключительно незаметные, гармоничные результаты, что отличает ее от других подражателей культовой блондинки Барби.

Джастин Джедлик

К «живой Барби» комплектом идёт «живой Кен», пусть и с приличной разницей в возрасте. На счету парня более 500 коррекций, в числе который немало пластических операции.

Все началось с одной ринопластики (позднее наберётся ещё пять), за ней подтянулись и блефаропластика, реконструкционная пластика, а именно коррекция костей черепа, коррекция скул, подбородка, филлеры, а также моделирование всей фигуры (мышечного каркаса) с помощью имплантов.

Внешность Джастина сложно назвать естественной, но он, кажется, ею доволен.

Джастин Джедлик до и после пластики.