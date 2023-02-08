Как Эмбер Роуз рассказывает своим сыновьям о поклонниках ONLY и раздевании: «Мама должна зарабатывать деньги»

Во вторничном выпуске подкаста Эмили Ратаковски High Low с Эмрата 39-летняя женщина рассказала о своих отношениях со своим девятилетним ребенком, которого она делит с бывшим мужем Виз Халифой.

Эмбер Роуз об откровенных разговорах с детьми:

Если дети не будут учиться у вас, они будут учиться у TikTok и Instagram.

Каждый раз, когда я пользовалась ванной, а моему сыну было два-три года, он спрашивал: Мамочка, тебе нужен тампон? Тебе нужна прокладка, мамочка? Я пойду в ящик и достану это для тебя. Я рассказала ему обо всем.

Далее Розу рассказала, почему для нее так важно быть честной со своим сыном.

Ты знаменита. Твой сын, когда ему исполнится пять, начнет искать тебя в Google и увидет все, если у вас нет таких разговоров.

Модель поделилась, что после того, как один из сверстников Себастьяна упомянул об аккаунте OnlyFans, она поговорила с ребнком об этом.

Сын передал, что кто-то сказал ему: твоя мама на OnlyFans. И это было во время пандемии. Мне пришлось работать… У меня был с ним целый разговор об этом.

Она сказала, что объяснила сыну, почему для женщин важно делать ту работу, которую они хотят делать.

Я сразу все ему объяснила, например, когда дело касается женщин, вы должны позволить женщинам делать то, что им нужно, чтобы содержать свои семьи. Ты хочешь пойти в хорошую школу? Шесть флагов? Universal? Путешествовать? Мама должна зарабатывать деньги.

Роуз также рассказала, что Себастьян знает, что она была “стриптизершей много лет назад”.

В конечном счете, когда моему сыну будет 20-30 лет, он не будет таким: мама, я ненавижу тебя, потому что ты была стриптизером до моего рождения.

Вместе с Себастьяном у Роуз также есть трехлетний сын Слэш, которого она делит с бывшим парнем Александром Эдвардсом.