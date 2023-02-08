Полковник в запасе Кнутов: визит Зеленского в Лондон обернется серьезной эскалацией конфликта
2023-02-08 23:55
Полковник в запасе Юрий Кнутов заявил, что после визита Владимира Зеленского в Лондон может начаться серьезная эскалация конфликта на Украине.
Он отметил, что британский премьер Риши Сунак пока не озвучил, какие вооружения планируется передать Украине.
Кнутов считает, что наиболее опасный вариант – это ракеты ATACMS для установок HIMARS.
Он уточнил, что в случае получения Украиной такого оружия российской армии придется применять мощные вакуумные боеприпасы и бомбы большого калибра.
Опубликовано: Светлана Репина
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Храмова Оксана
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