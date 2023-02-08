Полковник в запасе Кнутов: визит Зеленского в Лондон обернется серьезной эскалацией конфликта

Полковник в запасе Юрий Кнутов заявил, что после визита Владимира Зеленского в Лондон может начаться серьезная эскалация конфликта на Украине.

Он отметил, что британский премьер Риши Сунак пока не озвучил, какие вооружения планируется передать Украине.

Кнутов считает, что наиболее опасный вариант – это ракеты ATACMS для установок HIMARS.

Он уточнил, что в случае получения Украиной такого оружия российской армии придется применять мощные вакуумные боеприпасы и бомбы большого калибра.