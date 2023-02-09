В Турции произошло еще одно землетрясение магнитудой 5,4

Европейско-средиземноморский сейсмологический центр сообщает, что в Турции зафиксировано очередное землетрясение.

По информации центра, оно произошло в восточной части страны. Магнитуда оценивается в 5,4.

Сообщается, что эпицентр находился на глубине в 60 км всего в 33 км от города Буланык с населением в 31,4 тыс. человек.

Ранее в Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7, а затем еще одно магнитудой 7,6. Всего с 6 февраля на территории страны зафиксировано около 700 подземных толчков.