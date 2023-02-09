Посол России в ООН: Бербок признала «прокси-войну» НАТО против РФ
2023-02-09 08:25
Представитель России в ООН Василий Небензя расценил заявление министра иностранных дел Анналены Бербок, как приверженность Германии к участию в войне.
В Совете Безопасности ООН в Нью-Йорке дипломат сослался на заявление, которое глава немецкой дипломатии сделала на Совете Европы в конце января.
Бербок призвала к сплочению западных союзников следующими словами: «Мы ведем войну против России, а не друг против друга».
Этот факт позволил российской стороне в очередной раз утверждать, что «НАТО ведет опосредованную войну против России».
Опубликовано: Тарас Медведев