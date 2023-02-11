Джиган с фингалом замечен в одной из клиник Москвы

После возвращения в Россию жена рэпера долго не выходила в соцсети. А когда наконец вышла, попросила поклонников ни о чем ее не спрашивать.

Джиган и Оксана Самойлова и Джиган с детьми после затяжного отпуска вернулись в Москву. Но их поклонники заподозрили неладное: дело в том, что жена рэпера перестала появляться в сторис и выкладывать новый контент, сообщает Супер.ру.

Но недавно она все-таки вышла на связь, написав, чтобы ее ни о чем не спрашивали. Затем решила объясниться и заявила, будто заболели все четверо детей.

Фанаты не исключают, что причина может быть в чем-то другом: на такую мысль их навел тот факт, что Джиган теперь находится в одной из московских клиник.

В распоряжении Супер.ру оказалось фото, где Денис ест в больничной столовой. При этом на лице певца красуется большущий фингал.

Кто оставил этот след, что происходит в звездном семействе, неизвестно.