5 человек пострадали при столкновении автобуса с самолётом в аэропорту Лос-Анджелеса

В результате столкновения пассажирского автобуса с самолётом в международном аэропорту Лос-Анджелеса пострадали 5 человек.

11 февраля пресс-служба международного аэропорта Лос-Анджелеса в официальном аккаунте Twitter сообщила о том, что буксируемый от гейта на стоянку самолёт авиакомпании American Airlines столкнулся с пассажирским автобусом.

В результате данного инцидента пять человек получили ранения различной степени тяжести. На данный момент профильные службы изучают причины столкновения, произошедшего в аэропорту Лос-Анджелеса.