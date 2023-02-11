Байден признался, что постоянно забывает о том, что он президент США

По словам Джо Байдена, он регулярно забывает о том, какой высокий он занимает пост.

Президент Соединенных Штатов Америки во время своего очередного выступления "повеселил" публику своими необычными высказываниями.

В этом раз глава Белого дома признался, что он регулярно забывает о том, что является президентом США. По словам Байдена, когда объявляют выход президента, то он смотрит по сторонам и не понимает, о ком идет речь.

"Каждый раз, когда я слышу «президент Соединенных Штатов», я оглядываюсь и говорю: "Где он, черт возьми?", - сказал Джо Байден.