Миграционная служба Аргентины отменяет ВНЖ уехавших после рождения ребёнка россиян

В Миграционной службе Аргентины сообщили о начале отмены ВНЖ уехавших из страны после рождения ребёнка граждан России.

11 февраля глава Миграционной службы Аргентины Флоренсия Кариньяно в эфире телеканала Canal Cinco Noticias заявила о том, что ведомство приостанавливает и отменяет действие вида на жительство россиян, которые получили его после рождения ребёнка, но не остались жить в стране.

Кариньяно отметила, что служба будет передавать данные о приостановке ВНЖ граждан РФ в суды, где рассматриваются вопросы о выдаче гражданства Аргентины.

«Если суд все равно захочет предоставить гражданство, это его решение», — подытожила глава Миграционной службы Аргентины.