Аргентина начала отзывать ВНЖ у граждан России

Власти Аргентины отзывают виды на жительство у граждан Российской Федерации.

При этом данная мера по отзыву ВНЖ касается лишь тех граждан Российской Федерации, которые получили его после рождения ребенка на аргентинской территории.

Власти страны начали отбирать у россиян вид на жительство после скандала с задержанием нескольких беременных девушек в одном из аргентинских аэропортов.

Все дело в том, родить ребенка в Аргентине - это один из наиболее простых способа "легализоваться" в этой страны. При этом отбирают ВНЖ лишь у тех, кто после рождения ребенка на постоянной основе не проживает в Аргентине.