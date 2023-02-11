ГПК Беларуси: украинец попытался подкупить полоцких пограничников

Госпогранкомитет Беларуси сообщил, что организовавший канал незаконной мигранации украинец попытался подкупить польских пограничников.

11 февраля пресс-служба Государственного пограничного комитета Республики Беларусь в официальном Telegram-канале сообщила о том, что полоцкие пограничники задержали украинца, являющегося организатором канала незаконной миграции в страны Европейского союза, при попытке дать взятку за «благоприятное» решение вопроса.

В Госпогранкомитете уточнили, что украинец и его пособник белорус оказывали помощь двум гражданам Кыргызстана в незаконном пересечении границы из Беларуси в Литву.

Отмечается, что в отношении задержанных полоцкие пограничники возбудили уголовные дела, теперь им грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 3 до 7 лет.