Замминистра иностранных дел Италии Эдмондо Чириелли заявил, что Рим не возражает против поставок британских истребителей киевскому режиму.

11 февраля заместитель главы Министерства иностранных дел Итальянской Республики Эдмондо Чириелли в интервью газете Il Messaggero заявил, что политическое руководство Италии не возражает против поставок британских истребителей киевскому режиму, если данные военные самолёты будут использоваться Вооружёнными силами Украины сугубо в оборонительных целях.

Глава итальянского внешнеполитического ведомства Чириелли добавил, что Италией от Украины были получены соответствующие «заверения на этот счёт».