Несмотря на снятие запрета на възд, Григорий Лепс отказался от выступления в США

Влиятельные представители индустрии развлечений Штатов обратили внимание на то, что Лепса вычеркнули из черных списков, и обратились к менеджеру артиста.

Российский певец Григорий Лепс категорически отказался от концертов в США даже после того, как в этой стране отменили введенные против звезды ограничительные меры, сообщает Рамблер со ссылкой на Telegram-канал Mash.

Как напоминает издание, Минфин Америки на днях снял с исполнителя все рестрикции. Влиятельные представители индустрии развлечений Штатов обратили внимание на то, что Лепса вычеркнули из черных списков, и обратились к менеджеру артиста.

Продюсер певца ответил им решительным отказом. Он подчеркнул, что Григорий Лепс «в США и к другим врагам не поедет даже за очень кругленькую сумму».

Уточняется, что, помимо «идеологической подоплеки», за отказом певца стоит и его чрезвычайная загруженность. В планах Лепса, в частности, значатся туры по России и Средней Азии.

Ранее сообщалось, что певец заявил о переменах в своей личной жизни. По словам Лепса, у него появилось «новое увлечение».