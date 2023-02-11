От Солнца оторвался кусок плазмы и закружился, как торнадо

Специалисты пока не понимают, какие именно процессы лежат в основе такого феномена. Они не исключают, что это может быть связано со сменой полюсов светила.

Огромный сгусток плазмы вырвался с поверхности Солнца и превратился в своего рода «торнадо» над северным полюсом светила. Ранее астрономы ничего подобного не наблюдали. Время от времени «солнечные волокна» отрываются от звезды, однако после этого они не кружили над ней в безумном вихре, сообщает Вокруг света.

Уникальный момент появления полярного смерча засняла космическая обсерватория НАСА Solar Dynamics Observatory.

Специалисты пока не понимают, какие именно процессы лежат в основе такого феномена. Они не исключают, что это может быть связано с «солнечным циклом».

Магнитные полюса Солнца, которое представляет собой огромное шарообразное скопление электрически заряженного раскаленного газа, примерно раз в 11 лет меняются местами.

Такое явление связано с мощными катаклизмами: появлением и исчезновением солнечных пятен, извержениями солнечного вещества, образованием солнечного ветра — распространяющихся в космосе потоков заряженных частиц.

В пользу этой версии свидетельствует факт, что протуберанец (выпуклость над поверхностью звезды), из которого вырвался кусок плазмы, в каждый солнечный цикл появляется на 55-й широте. Затем протуберанец постепенно смещается к полюсам звезды.

«На 55-й широте происходит начто странное, — считает американский гелиофизик Скотт Макинтош.- Каждый солнечный цикл там формируется протуберанец, а потом он двигается к полюсам. Это любопытно, и представляет одно большое „почему?“. Почему двигается к полюсу, исчезает, и опять волшебным образом появляется через 3-4 года в том же самом месте?».

Возможно, эту тайну сумеет раскрыть аппарат Solar Orbiter, разработанный Европейским космическим агентством и в 2020 году запущенный к Солнцу.