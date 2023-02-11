В Иране заявили, что Европа платит дань за выходки США потолком цен на российскую нефть

Экс-руководитель Организации по атомной энергии, член комиссии по энергетике иранского парламента Ферейдун Аббаси-Давани считает, что ЕС не имеет достаточной силы, чтобы определять цены на российскую нефть.

По его словам, введение Евросоюзом ценового потолка на энергоносители из России – это пропагандистский политический акт.

Аббаси-Давани утверждает, что таким способом европейские страны платят дань за выходки США.

Он также подчеркнул, что ценовой потолок на нефть не повлияет на российскую экономику, а Европе в итоге придется следовать политической линии России.