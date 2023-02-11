ВСУ сбросили сбросили с БПЛА две миномётные мины на пустую нефтебазу в Белгородской области

Российские СМИ сообщают, что бойцы ВСУ сбросили с беспилотника две миномётные мины на пустую нефтебазу в Яковлевском городском округе Белгородской области.

11 февраля российское интернет-издание Readovka, со ссылкой на очевидцев, сообщило о том, что бойцы подразделений Вооружённых сил Украины атаковали пустую нефтебазу в Яковлевском городском округе Белгородской области, сбросив на неё две миномётные мины с беспилотного летательного аппарата.

Очевидец утверждает, что украинские мины разорвались в воздухе, из разрушений на белгородской пустой нефтебазе — выбитые стекла.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщили, что в результате атаки со стороны ВСУ на инфраструктурный объект в Яковлевском городском округе жертв и пострадавших нет.