Глава МИД Германии Бербок: в ФРГ не обсуждают поставки истребителей на Украину
2023-02-11 12:28
Глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что в Германии даже не рассматривается вопрос поставок истребителей на Украину.
Она уточнила, что ранее был принят ряд решений по поводу передачи украинским военным некоторых вооружений, и сейчас эти решения нужно реализовать.
Бербок подчеркнула, что власти ФРГ сталкиваются с определенными сложностями в таких вопросах, поскольку оружие – это не игрушки.
Она также подчеркнула, что тема поставок на Украину боевых самолетов из Германии в настоящее время не стоит на повестке дня.
Опубликовано: Светлана Репина