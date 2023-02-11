Глава МИД Германии Бербок: в ФРГ не обсуждают поставки истребителей на Украину

Глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что в Германии даже не рассматривается вопрос поставок истребителей на Украину.

Она уточнила, что ранее был принят ряд решений по поводу передачи украинским военным некоторых вооружений, и сейчас эти решения нужно реализовать.

Бербок подчеркнула, что власти ФРГ сталкиваются с определенными сложностями в таких вопросах, поскольку оружие – это не игрушки.

Она также подчеркнула, что тема поставок на Украину боевых самолетов из Германии в настоящее время не стоит на повестке дня.