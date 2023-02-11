Загадочная смерть: 34-летнего американского актера Коди Лонго нашли мертвым в спальне

Звезда Голливуда долго лечился от алкогольной зависимости. Сейчас следователи устанавливают причины его смерти.

Коди Лонго нашла его жена в спальне их дома в Остине, штат Техас, без признаков жизни. Как рассказала супруга артиста Стефани, она, будучи на работе в местной танцевальной студии, забеспокоилась, что муж не отвечает на звонки. Женщина вызвала полицию, и сама тоже помчалась домой, сообщает Экспресс газета.

К приезду Стефани полицейские уже взломали дверь, потому что Лонго не отвечал на просьбу их открыть. Женщина бросилась проверять комнаты и нашла супруга в спальне. Коди не дышал.

Актер много лет сражался с алкогольной зависимостью и накануне прошел курс реабилитации. Официальная причина его смерти пока не названа. У Лонго остались трое детей: семилетняя дочь и сыновья, одному из которых пять лет, а другому всего год.

«Он был замечательным отцом, а также лучшим мужем». Наш мир разрушен», — сказала в своем официальном заявлении Стефани.

Коди Лонго известен по такому сериалу, как «Дни нашей жизни», и ленте «Голливудские холмы».