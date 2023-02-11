Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев иронично высказался о «цирке уродов» и новом «похищении Европы».

Скоро повторится всем хорошо известный древнегреческий миф, о похищении Европы, где роль быка сыграет "нахрапистая Америка", а поможет ей "цирк уродов" из "украинских вымогателей" и "недомерков", заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

"Бородатая фотомодель в вонючей зеленой футболке проехалась цирком шапито по Европе. А апогеем "цирка уродов" стала аудиенция зеленой майки у британского монарха. Сегодня роль быка из известного мифа о похищении Европы сыграет нахрапистая Америка, которую с открытым от вожделения ртом обслуживают предатели из европейских стран, типа Польши и Прибалтики", - написал он в Telegram.

Дмитрий Медведев подчеркнул, что для "наследников граждан Римской империи", унизительно идущих на поводу у бывших "неудачников-недомерков", все "закончится плачевно".