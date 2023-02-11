Сила землетрясения в Турции была сродни взрыву 500 атомных бомб

Турецкие власти сравнили силу смертоносного землетрясения в Турции со взрывом 500 атомных бомб.

11 февраля генеральный директор отдела по землетрясениям и снижению рисков управления по чрезвычайным ситуациям Турецкой Республики Орхан Татар заявил, что произошедшее 6 февраля текущего 2023 года землетрясение имело эффект, сопоставимый со взрывом 500 атомных бомб.

Татар отметил, что на сегодняшний день произошло и продолжает происходить более 2 000 афтершоков, подавляющее большинство из которых были выше магнитуды 4.

На данный момент известно, что 20 665 человек стали жертвами землетрясения в Турции, ещё более 80 000 получили ранения различной степени тяжести.