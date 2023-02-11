Сила землетрясения в Турции была сродни взрыву 500 атомных бомб
2023-02-11 12:46
Турецкие власти сравнили силу смертоносного землетрясения в Турции со взрывом 500 атомных бомб.
11 февраля генеральный директор отдела по землетрясениям и снижению рисков управления по чрезвычайным ситуациям Турецкой Республики Орхан Татар заявил, что произошедшее 6 февраля текущего 2023 года землетрясение имело эффект, сопоставимый со взрывом 500 атомных бомб.
Татар отметил, что на сегодняшний день произошло и продолжает происходить более 2 000 афтершоков, подавляющее большинство из которых были выше магнитуды 4.
На данный момент известно, что 20 665 человек стали жертвами землетрясения в Турции, ещё более 80 000 получили ранения различной степени тяжести.
Опубликовано: Диана Мудреченко