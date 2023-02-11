Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал европейское турне главы киевского режима Владимира Зеленского.

11 февраля заместитель председателя Совета Безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев прокомментировал состоявшийся официальный визит действующего президента Украины Владимира Зеленского в Европу.

«Прямые трансляции, первые полосы газет, фотографии с “европейскими боссами”. Ну а параллельно – сотни ежедневно погибающих мобилизованных украинцев, насильно пригнанных для защиты интересов правящей нацистской клики», — отметил российский политический деятель, комментируя европейское турне Зеленского.

Медведев также подчеркнул факт того, что после вышеуказанного «цирка уродов» здравомыслящие жители европейских стран «теперь видят, что им продали какое-то дешёвое порнографическое шоу», которое принесло Европе только проблемы.