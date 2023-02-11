Медведев: Европа может исчезнуть, как в мифе о похищении Зевсом

Заместитель главы Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что в результате правления нынешних европейских лидеров Европа может исчезнуть, как в мифе о похищении Зевсом.

По его словам, лидеры современных европейских государств – это жалкие дилетанты и махровые русофобы.

Медведев заявил, что такие интеллектуальные пигмеи не могут сравниться со своими предшественниками.

Он подчеркнул, что Европа растворяется под натиском эмигрантов, а роль быка из мифа о Зевсе играет «нахрапистая Америка» при поддержке предателей европейских интересов вроде Польши и Прибалтики.