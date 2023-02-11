Байден рассказал, что всегда хотел поздороваться с человеком невидимкой

Байден пояснил свои поступки, когда на ряде встреч он словно ищет невидимого человека, чтобы пожать ему руку, пишет репортер Грег Прайс в Twitter.

80-летний президент сообщил, что в момент, когда на официальных приемах объявляют президента США он всегда ищет его в надежде увидеть.

«Каждый раз, когда я слышу "президент Соединенных Штатов", я оглядываюсь и говорю: "Где он, черт возьми?"» — признался Байден.

Ментальное состояние главы США давно рассматривается его противниками, как слабость и повод для критики.

10 февраля зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заподозрил у Байдена прогрессирующую деменцию.

Тем не менее политик, по его заявлениям после обращения к Конгрессу, готов вновь баллотироваться на пост президента, но официально заявит об этом спустя некоторое время.

