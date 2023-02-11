Заключенные в берлинской тюрьме сняли видео, где жалуются на дискриминацию
Заключенные тюрьмы (JVA) Тегель в резком видео жалуются на условия в тюрьме, сообщает Немецкое агентство печати в субботу.
Заключенные-иностранцы сталкиваются с дискриминацией и им отказывают в работе, сказал один из заключенных в видео, распространенном в социальных сетях.
Кроме того, подготовка заключенных к освобождению не ведется.
«Мы не должны жаловаться. Жалобы надзора игнорируются и удаляются», - отмечает автор видео.
В конце примерно 80-секундного видео несколько заключенных порезали себе предплечья.
«С помощью этой акции мы хотим, чтобы нас услышали и привлекаем к себе внимание», — говорится в нем.
Департамент юстиции Сената подтвердил подлинность видео по запросу агентства.
«Видео было записано в подвале частичного объекта VI JVA Tegel», — сообщили там: «Заключенный установлен».
Департамент юстиции Сената Берлина тщательно расследует выдвинутые обвинения, говорится в сообщении.
Опубликовано: Тарас Медведев