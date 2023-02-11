Заключенные в берлинской тюрьме сняли видео, где жалуются на дискриминацию

2023-02-11 13:52

Заключенные тюрьмы (JVA) Тегель в резком видео жалуются на условия в тюрьме, сообщает Немецкое агентство печати в субботу.

Заключенные-иностранцы сталкиваются с дискриминацией и им отказывают в работе, сказал один из заключенных в видео, распространенном в социальных сетях. 

Кроме того, подготовка заключенных к освобождению не ведется. 

«Мы не должны жаловаться. Жалобы надзора игнорируются и удаляются», - отмечает автор видео.

В конце примерно 80-секундного видео несколько заключенных порезали себе предплечья. 

«С помощью этой акции мы хотим, чтобы нас услышали и привлекаем к себе внимание», — говорится в нем.

Департамент юстиции Сената подтвердил подлинность видео по запросу агентства. 

«Видео было записано в подвале частичного объекта VI JVA Tegel», — сообщили там: «Заключенный установлен». 

Департамент юстиции Сената Берлина тщательно расследует выдвинутые обвинения, говорится в сообщении.

Опубликовано: Тарас Медведев









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