Кирби: весна 2023 года принесет ужесточение боевых действий на Украине

По мнению координатора стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джона Кирби, весна 2023 года принесет активизацию боевых действий на Украине.

Об этом он заявил в сообщении, опубликованном на сайте Белого дома.

Кирби считает, что зимой российская армия накапливает силы, идет пополнение запасов и доукомплектация подразделений, чтобы возобновить наступление в весенний период.

Поэтому в США ожидают, что улучшение погоды станет условием развязывания более ожесточенных боев на территории Украины.

Это подталкивает США и страны-союзники активизировать помощь Киеву, чтобы ВСУ имели возможность подготовиться к весенним событиям на фронте.

Ранее СМИ сообщали, что в Украине ожидают наступление российской армии под Кременной, в районе Красного Лимана и ЛНР.

