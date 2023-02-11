Медведев: итогом правления лидеров ЕС станет исчезновение Европы
2023-02-11 14:48
По мнению заместителя главы Совбеза РФ Дмитрия Медведева, плоды деятельности сегодняшнего руководства Евросоюза приведут к «весьма плачевным» результатам.
Он считает, что Европе грозит полное исчезновение, «как в мифе о похищении Зевсом».
Давая характеристику недавней поездке в Европу украинского лидера Владимира Зеленского, Медведев уточнил, что это происходило в то время, когда на поле боя каждый день гибнут сотни мобилизованных украинцев, призванных насильно.
Кроме того, Дмитрий Медведев отметил, что европейские страны растворяются из-за потока мигрантов, которые буквально наводняют их, приезжая со всего мира.
Перспектива у Европы незавидная – скоро она и вовсе исчезнет, резюмировал российский политик.
Опубликовано: Наталья Замечалова