По мнению заместителя главы Совбеза РФ Дмитрия Медведева, плоды деятельности сегодняшнего руководства Евросоюза приведут к «весьма плачевным» результатам.

Он считает, что Европе грозит полное исчезновение, «как в мифе о похищении Зевсом».

Давая характеристику недавней поездке в Европу украинского лидера Владимира Зеленского, Медведев уточнил, что это происходило в то время, когда на поле боя каждый день гибнут сотни мобилизованных украинцев, призванных насильно.

Кроме того, Дмитрий Медведев отметил, что европейские страны растворяются из-за потока мигрантов, которые буквально наводняют их, приезжая со всего мира.

Перспектива у Европы незавидная – скоро она и вовсе исчезнет, резюмировал российский политик.