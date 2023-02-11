МО РФ: российские войска нанесли массированный удар по объектам энергетики и транспортной системы Украины

В Минобороны РФ сообщили, что российские войска 10 февраля нанесли массированный удар по критически важным объектам энергетики и транспортной системы Украины.

Официальный представитель Министерства обороны Российской Федерации Игорь Конашенков в ходе брифинга ведомства сообщил, что вчера, 10 февраля 2023 года, солдаты армии России нанесли массированный удар по критически важным объектам энергетической системы, обеспечивающим функционирование предприятий оборонно-промышленного комплекса, а также транспортной системы Украины.

Конашенков подчеркнул факт того, что все назначенные командование Вооружённых сил Российской Федерации объекты украинской энергосистемы поражены.

В результате нанесённого массированного удара остановлена работа энергоёмких производств оборонно-промышленного комплекса Украины и заблокирована переброска железнодорожным транспортом в зону проведения спецоперации по защите Донбасса иностранного вооружения, боеприпасов и резервов ВСУ.