Вучич: Сербии очень скоро придется ввести санкции против России из-за давления Запада

Момент, когда Сербия будет вынуждена ввести антироссийские санкции, приближается, заявил президент Александр Вучич.

По его словам, давление в этом вопросе со стороны Запада постоянно растет. Его слова приводит Телеграм-канал «RT на Балканах».

Президент Сербии обещал тянуть время столько, сколько это будет возможным, и не скрывать информацию о развитии событий от народа.

Речь идет уже не о месяцах, момент введения санкций против России стремительно приближается, отметил он.

Александр Вучич считает, что Запад стремится полностью закрыть Балканы от РФ.